2022/05/07 | 08:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0QT5b61e4l0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هبوب الرياح.. فقدان الحزام الأخضر وقلة الامطار المتساقطة بسبب المناخ ساهمت في عدم تماسك التربة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هبوب الرياح.. فقدان الحزام الأخضر وقلة الامطار المتساقطة بسبب المناخ ساهمت في عدم تماسك التربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).