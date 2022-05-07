عبدالباري عطوان يثير ضجة بكشف أمنيته حول حسن نصرالله وإمامة الأقصى بفيديو سابق

2022/05/07 | 08:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابق للإعلامي عبدالباري عطوان وما قاله عن أمنيته حول القدس وحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الأمر الذي اثار تفاعلا.

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