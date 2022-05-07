اشتباكات في جنين بعد هدم الجيش الإسرائيلي لمنزل

2022/05/07 | 09:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت اشتباكات بين الجيش لإسرائيلي والفلسطينيين في جنين بالضفة الغربية، السبت، بعد إقدام القوات الإسرائيلية على هدم منزل، عمر جرادات، منفذ عملية مستوطنة حومش خلال ديسمبر الماضي، وفقا لما أفاد به مراسل قناة "الحرة".

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