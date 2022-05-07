اتحاد اسلامي يتحدث عن

2022/05/07 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس اتحاد علماء المسلمين جبار المعموري، اليوم السبت، عن بعض خفايا مايجري في مخيم الهول السوري.

وقال المعموري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مخيم الهول السوري يضم الاف من الاسر العراقية اغلبها هم من اسر قادة وعناصر واقربائهم ممن هربوا بعد تحرير المدن والقصبات بعد 2015"، لافتا الى أن "المخيم من وجهة نظرنا قنبلة بشرية مؤقوتة تهدد امن العراق بشكل مباشر".

وأضاف أنه "في الاوانة الاخيرة برزت 7 خيم بيضاء تديرها المخابرات الامريكية وفق لافتات انسانية تجذب العراقيين من سكنة المخيم حصرا وتسجل اسمائهم خاصة ممن لهم علاقة مباشرة بالتنظيم"، مبينا أن "الاشهر الـ3 الماضية شهدت اختفاء غريب من 200-300 عراقي في المخيم في ظروف غامضة".

وأشار الى أن "دوائر مخابراتية غربية عدة تنشط في مخيم الهول السوري الذي تحول الى ورقة جيوسياسية في الشرق الاوسط"، مؤكدا أن "نشاط المخابرات الامريكية وغيرها تبعث على القلق وتثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة مع تنامي موجة الهجمات الارهابية في الاونة الاخيرة".

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