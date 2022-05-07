تحليل.. البيت الأبيض يسير على خط رفيع خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا

2022/05/07 | 09:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد شهرين من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، زادت إدارة جو بايدن كمية المعلومات الاستخباراتية التي تشاركها مع كييف، مما ساهم في توجيه ضربات ناجحة ضد كبار القادة الروس والسفينة البحرية الروسية "موسكفا "، حسبما أفادت لشبكة CNN مصادر مطلعة.

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