2022/05/07 | 09:27 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضاحي خلفان: مخطئ من يريد أن يهمش روسيا على الساحة الدولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/07 | 09:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضاحي خلفان: مخطئ من يريد أن يهمش روسيا على الساحة الدولية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضاحي خلفان: مخطئ من يريد أن يهمش روسيا على الساحة الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).