الممنوع صار مسموحا.. تقنية جديدة تغير قواعد السفر على الطائرات

2022/05/07 | 09:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح تقرير خاص لشبكة "سي إن إن" الإخبارية أن هناك ثورة هادئة تحدث حاليا لتوفير الوقت والجهد في كيفية فحص أمتعة المسافرين دون أن يلاحظ معظمنا ذلك.

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