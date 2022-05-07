طقس العراق.. تجنبوا السفر

2022/05/07 | 09:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية العراقية،

السبت، استمرار الحالة الغبارية حتى

صباح يوم الاثنين المقبل.

في وقت قال الراصد الجوي صادق عطيه، إن

حدود الغبار يتجه نحو مدن الفرات الاوسط

ثم الجنوبية خلال الساعات ا

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