كييف محجّة زعماء الغرب - حسن مدن

2022/05/07 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، يتوافد بشكل شبه يومي زعماء ووزراء أمريكيون وأوروبيون، يستقبلهم رئيس أوكرانيا، ليصطحبهم في جولات في بعض شوارع العاصمة، يريهم مباني تضررت بالقصف، معتداً بنفسه، وموهماً إياها أنه من يخوض الحرب ضد روسيا، في ما بات واضحاً أن الدول التي يتوافد قادتها عليه هي من يقود تلك الحرب، ويشعل المزيد من الزيت اليومي على أوارها حتى لا تنتهي، أو لكي تستمر أطول ما يمكن.إلى كييف أ ......





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