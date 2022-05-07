خمسة مصابين من اسرة واحدة بحادث سير على طريق كركوك- بغداد

2022/05/07 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أفاد مصدر طبي في صحة ديالى، السبت، باصابة خمسة اشخاص من اسرة واحدة بحادث سير على طريق كركوك- بغداد.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/، إن “خمسة مصابين من اسرة واحدة أصيبوا اثر حادث سير على طريق كركوك- بغداد قرب قضاء الخالص (20كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف المصدر، ان “الحادث هو الثالث من […]

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