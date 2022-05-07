2022/05/07 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصكشف مصدر أمني، السبت، عن انسحاب جميع الفصائل المسلحة من مناطق دوكري وسنوني ومركز قضاء سنجار باتجاه الجبل.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات اليبشه وإيزيدخان انسحبوا من مناطق دوكري باتجاه جبل سنجار".وأضاف أنه "على آثر التظاهرات التي خرجت من أبناء المكون الإيزيدي يوم أمس في سنجار مطالبة الفصائل بالانسحاب، فقد لبت تلك الفصائل مطالب السكان، والانتشار الأمني في سنجار محصور حالبا بالشرطة المحلية والاتحادية وقطعات الجيش العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انسحاب الفصائل المسلحة من سنجار باتجاه الجبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انسحاب الفصائل المسلحة من سنجار باتجاه الجبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).