2022/05/07 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، عاصفة ترابية متوسطة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان محافظة كربلاء شهدت صباح اليوم عاصفة ترابية متوسطة قادمة من محافظة الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. عاصفة ترابية متوسطة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. عاصفة ترابية متوسطة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).