2022/05/07 | 09:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعيت السفيرة البريطانية في موسكو ديبورا برونرت إلى وزارة الخارجية الروسية الجمعة بسبب العقوبات الأخيرة التي فرضتها لندن ضد روسيا، بما في ذلك العقوبات ضد شركة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تستدعي سفيرة بريطانيا وتحذرها حول العقوبات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تستدعي سفيرة بريطانيا وتحذرها حول العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).