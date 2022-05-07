في مشهد اصبح شبه يومي.. عاصفة ترابية قوية تعدم الرؤية في كربلاء (صور)

2022/05/07 | 10:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم

السبت، إلى عاصفة ترابية قوية تسببت

بانعدام الرؤية في أغلب شوارع المحافظة.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن عاصفة

ترابية قوية ضربت محافظة كربلاء منذ

ساعات الصباح الا

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