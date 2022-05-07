منصات التواصل الاجتماعي عززت تنامي الاسلامو فوبيا

2022/05/07 | 10:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منصات وسائل التواصل الاجتماعي تجني الأموال من المحتويات والتفاعلات المناهضة للإسلام.

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