الفساد دين العباد - عباس علي العلي

2022/05/07 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي حينما يكون الفساد أصل الأصول في دين العبادقال الراوي يا سادة يا كرام أنه في سالف العصر والأوان عندما حكم حزب الدعوة وإخوانه اللئام من شلة الشذاذ والمنافقين، من أولاد الخال والأعمام والأصهار والحجاج والشيوخ والسادة على زمام الأمور وركبوا ظهر النظام كما تركب الحمير والأتان والبغال في زمن الصحراء والخيام، في دولة الفرهود التي أعقبت عصر الرفاق والبطل الهمام صاحب السيف والراية في منتهى البداية تحت ......





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