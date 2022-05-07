مايكل هدسون: المواجهة التي بدأت في أوكرانيا قد تستمر ثلاثين عاما - علاء اللامي

2022/05/07 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي الاقتصادي الأميركي مايكل هدسون: المواجهة التي بدأت في أوكرانيا قد تستمر لثلاثين عاما، وروسيا أكثر قدرة من أوروبا على الصمود واليسار الأوروبي يدعم الناتو، والغرب لم يعد ديموقراطية بل هو يتحول إلى أرستقراطية وراثية: فقرات من مقابلة مع عالم الاقتصاد الأميركي مايكل هدسون صاحب كتاب (Super Imperialism)، حول الحرب في أوكرانيا تحت عنوان "المحافظون الجدد يضحون بالأوكرانيين وبكل فقراء العالم"...



المقابلة وص ......





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