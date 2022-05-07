الاتحاد الوطني: مبادرة الإطار هي الأقرب للواقع والأقدر على حل الأزمة

2022/05/07 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم السبت، أن مبادرة الإطار التنسيقي هي الخطوة الأهم للخروج من الإنسداد السياسي.

وقال آلي في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "مع تعدد المبادرات التي تم طرحها مؤخرا فأن مبادرة الإطار هي الأقرب للواقع والقادرة على حل الأزمة".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي طرح مبادرة تخدم جميع الكتل ولم يتبن موقفا يقصي طرفا سياسيا".

وتابع: "نراها الأفضل والتي نستطيع من خلالها تجاوز الأزمة السياسية من خلال تقديم التنازلات والحوار".

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