قلق وضغط وسرية.. موظفو

2022/05/07 | 10:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشتكي بعض موظفي موقع التواصل الاجتماعي تيك توك في الولايات المتحدة من الحرمان من النوم الذي تفاقم بسبب العمل المتكرر خلال عطلات نهاية الأسبوع والاجتماعات الإلزامية مع زملائهم الصينيين.

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