اوبك: حصة العراق من النفط تتجاوز 4.5 ملايين برميل يومياً الشهر المقبل

2022/05/07 | 10:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت منظمة اوبك أن حصة الإنتاج النفطي

الخاص بالعراق ستبلغ 4.509 ملايين برميل

يوميا خلال شهر حزيران المقبل بعد اتفاق

اوبك+ على زيادة 432 ألف برميل في اليوم .

وذكرت المنظمة، أن "حصة الإنتاج الخاصة

بال

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