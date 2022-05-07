المؤسسات الدولية وتدمير الدول وهدم الاخلاق والقيم – الجزء التاسع

2022/05/07 | 10:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد

آليات الامم المتحدة لهدم العائلة

والمجتمع والقيم

اتبعت الامم المتحدة العديد من الوسائل

والآليات المختلفة للقضاء تماما على

منظومة الدين والأخلاق والقيم بشكل عام

والقيم العائل

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