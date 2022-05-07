2022/05/07 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الجيش الكوري الجنوبي، السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان).ولم تذكر هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية تفاصيل الحادث، فيما نقلت وكالة “يونهاب” عن مصدر لها أن السلطات العسكرية تفترض أنه تم إطلاق صاروخ باليستي.من جهته، أكد خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهولا باتجاه بحر اليابان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهولا باتجاه بحر اليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).