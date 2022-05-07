الأغذية العالمي يعلن توسعة برنامج التغذية المدرسية الوطني في العراق

2022/05/07 | 10:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - نصار الحاجأعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، توسعة برنامج التغذية المدرسية الوطني في العراق، وفيما أكد تعزيز القدرات من أجل تنفيذ برنامج التغذية في 13 محافظة عراقية، أشار إلى توفير الوجبات المدرسية لنحو نصف مليون طالب عراقي خلال 2022.وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق، علي رضا قريشي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كلاً من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ووزارة التربية العراقية، قاما بتوسعة برنامج التغذية المدرسية الوطني والممول بالكامل من قبل الحكومة العراقية ما يعكس التزام الحكومة الرصين بدعم تعليم الأطفال".وأضاف قريشي أن "وزارة التربية العراقية تقوم حالياً بتنفيذ البرنامج وتوفير الوجبات المدرسية بينما يستمر برنامج الأغذية العالمي بتوفير المشورة والدعم الفني واللوجستي بناء على أعوام الخبرة التي اكتسبها البرنامج في تنفيذ برامج التغذية المدرسية، بعد مزاولة التعليم الحضوري في مدارس العراق للعام الدراسي الحالي بعد فترةٍ مطولة من التعليم الالكتروني بسبب انتشار جائحة كورونا".ولفت إلى أن "وزارة التربية تخطط للعام الحالي لدعم ما يقارب 113,000 طالب وطالبة في مدينة الصدر ببغداد بالإضافة لما يقارب 21,000 في محافظة ذي قار وحوالي 50,000 في البصرة بالإضافة للتوعية بالتغذية والصحة والنظافة التي سيقوم برنامج الأغذية العالمي بتوفيرها".وتابع أنه "من خلال التعاون المشترك مع وزارتي التربية والصحة، قام برنامج الأغذية العالمي بتعزيز القدرات من أجل تنفيذ البرنامج في 13 محافظة وتوفير الوجبات المدرسية إلى 449,000 طالب وطالبة في العام الحالي".وأوضح أن "هذا الأمر يأتي بعد عقد اتفاقية في عام 2021 من أجل توسيع نطاق تغطية أنشطة التغذية المدرسية لتشمل 3.6 ملايين طفل عراقي في المدارس بحلول العام الدراسي 2024 - 2025".

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