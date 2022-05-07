الرافدين يصدر تحذيراً بشأن السلف

2022/05/07 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، تحذيراً بشأن السلف.

وقال المصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "يحذر من التعامل مع شركات او مكاتب او منصات تدعي منح السلف".

وأضاف انه "يؤكد لزبائنه عدم التعامل مع جهات تزعم منح السلف والقروض بالتعاون مع المصرف وليس هناك اي وسيط بين المصرف وهذه الجهات غير القانونية".

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