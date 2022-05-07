ممثلة وثورية وأيقونة ألهمت الأرجنتينيين في الماضي والحاضر.. من هي إيفيتا؟

2022/05/07 | 10:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستكشف مذيع CNN، ريتشارد كويست، مقبرة "ريكوليتا" في الأرجنتين بحثًا عن قبر إيفا بيرون، الممثلة التي تحولت إلى سياسية وأيقونة وتم تخليد قصة حياتها في مسرحية وفيلم وأغنية بعنوان "لا تبكي من أجلي يا أرجنتين"، ويتعرف على تأثيرها بتاريخ البلاد.

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