2022/05/07 | 10:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت الرياح العاتية التي شهدتها منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية بسقوط أعمدة كهربائية وإشارات المرور، وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. سقوط أعمدة كهربائية وإشارات مرور بسبب الرياح في الأحساء) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. سقوط أعمدة كهربائية وإشارات مرور بسبب الرياح في الأحساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).