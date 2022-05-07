تود بولي..من هو مالك نادي تشيلسي الجديد؟

2022/05/07 | 11:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت مجموعة أميركية يقودها رجل الأعمال، تود بولي، إلى اتفاق للاستحواذ على نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم في صفقة بلغت 5.2 مليار دولار.

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