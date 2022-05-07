مشاريع تهجير وتطهير عرقي في مسافر يطا ، تثير ردود فعل دولية غاضبة - مديحه الأعرج

2022/05/07 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 23/4/2022-6/5/2022إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانتواصل حكومة الاحتلال سياسة التهجير والتطهير العرقي في اكثر من منطقة في الضفة الغربية ، وتعتبر مناطق جنوب الخليل من المناطق المستهدفة بهذه السياسة .



ففي أحد أكثر قرارات التهجير تطرفا منذ احتلال الضفة الغربية في العام 1967 ، وبعد نحو 20 عاماً من المرافعات القانونية رفضت الم ......





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