عن الانتخابات الرئاسية الفرنسية - فهد المضحكي

2022/05/07 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي أجمع المعلقون الألمان والأوروبيون على أن فوز إيمانويل ماكرون بفترة رئاسية ثانية يحمل في طياته قرع أجراس مدوية بسبب الاكتساح الهائل لأطروحات اليمين المتطرف للمشهد السياسي الفرنسي.



كما أن الولاية الثانية لماكرون لن تكون مفروشة بالورود أمام بلد منقسم يتخبط وسط غليان اجتماعي غير مسبوق.



جاء ذلك في مقال للكاتب حسن زينيد، نشر على موقع «دوتشه فيله» الألماني.



ماكرون التقط إشارة الناخبين بسرعة واعترف في خطا ......





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