أمركة المجتمع بعد فشل الهبة - محمد حسين يونس

2022/05/07 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس في مصر ..



حدثت هبة شعبية ..



لاشك في هذا ..



خرج الناس بالملايين يهتفون ..



الشعب يريد تغيير النظام ..



عظيم ..



لقد كانت الأحوال شديدة السوء ..



بسبب حكم لجنة سياسات الحزب الوطني ..و جور الشرطة و الأمن ..



و بعد أن طال حكم الجالس علي العرش لثلاثة عقود ..



عم فيها الفساد و التربح من الوظيفة بين رجال حكومته و المحيطين به ..مع فقر و بؤس الأغلبية .



و لكن هذا ليس سببا لحدوث إنتفاضة ..



فالأحوال ال ......





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