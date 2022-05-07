حالات انتحار غامضة على متن حاملة طائرات أمريكية.. وصور مسربة تصل CNN

2022/05/07 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر أكثر من 200 بحار حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جورج واشنطن" بعد عدة حالات انتحار بين الطاقم، بما في ذلك ثلاثة في أقل من أسبوع واحد في أبريل الماضي، وفقًا للبحرية، ويقول أعضاء الطاقم الحاليون والسابقون الذين تحدثوا مع CNN إن حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية لم تكن أبدًا جاهزة للبحارة، وكانت البيئة على متنها غير صالحة للعيش.تقرير مراسل شبكة CNN، الزميل أورن ليبرمان.

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