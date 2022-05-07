محافظة عراقية توجه بالإسراع في إنجاز مشروع الأحزمة الخضراء

2022/05/07 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي،

مديرية الزراعة في المحافظة، بالاسراع

باكمال اجراءات المباشرة بمشروع

الاحزمة الخضراء حول المدن وزراعة

الغابات، من اجل الحد من التصحر

والعواصف الترابية.

وجاء في وث

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