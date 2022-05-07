خارطة بتفاصيل طقس العراق خلال الاسبوع الجاري

2022/05/07 | 11:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية،اليوم السبت، حالة الطقس في البلاد، فيما توقعت انتهاء موجة الغبار يوم الاثنين المقبل.

وذكر بيان للهيئة، أن “الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت، في المنطقة الوسطى سيكون الطقس صحواً ومغبراً، مع فرصة لتساقط زخات مطر خلال النهار في الأقسام الشمالية منها ويتحسن الطقس تدريجيا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عما سجل يوم أمس، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مسببة تصاعداً للغبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية، وفي المنطقة الشمالية يكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط امطار متفرقة تكون رعدية أحيانا كما يتصاعد الغبار في بعض الأماكن ، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، أما في المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون مغبراً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار وفرصة حدوث عواصف ترابية”.

وأضاف البيان أن “يوم غد الاحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً و مغبراً ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر في الأقسام الجبلية مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً ومغبراً يتحسن قبل الظهر، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا”.

وأشار إلى، أن “طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع غبار خفيف يزول تدريجيا خلال النهار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق “.

وأوضح، أن “طقس الثلاثاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً مع تصاعد غبار خفيف بعد الظهر، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق”.

ولفت إلى، أن “طقس يوم الاربعاء سيكون في المنطقة الوسطى صحوا يتحول تدريجيا الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً واحيانا غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً ، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق”.

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