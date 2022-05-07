2022/05/07 | 11:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزويد المزارعين بكتب تسويق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة كربلاء تعلن استمرار حصاد محصولي الحنطة والشعير في الجدول الغربي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زراعة كربلاء تعلن استمرار حصاد محصولي الحنطة والشعير في الجدول الغربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).