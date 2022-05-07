السّيد الصدر يدعو إلى إقامة نصب تذكاريّ للسّيد الشهيد (قدس سره)

2022/05/07 | 11:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واعدعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى إقامة نصب تذكاري للسيد الشهيد آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر (قدس).وقال السيد الصدر حسب وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع): "إننا على أبواب ذكرى استشهاد السيد الوالد (قدس سره) فيحسن على من يستطيع منكم من أهل الفن والاختصاص أن يجعل لنا ويفكر لنا بوجود مجسمة رمزية (نصب تذكاري) تمثل ذكرى شهادته".وفي ما يلي نص الوثيقة:

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