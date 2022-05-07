نائب يوضح موقف المستقلين من مبادرتي الإطار والتيار

2022/05/07 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداوضح النائب المستقل باسم خشان، اليوم السبت، موقف النواب المستقلين من مبادرتي الإطار التنسيقي والتيار الصدري فيما يخص توكيلهم بتشكيل الحكومة.وقال خشان في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "المبادرتين التي قدمها الإطار والتيار هي نتيجة لجهود بذلت من قبل مجموعة من النواب المستقلين تم التأكيد فيها على ان رئاسة الحكومة هي استحقاق انتخابي للمستقلين بحصولهم على 1,700,000 صوت انتخابي بينما مجموع أصوات الكتلة الصدرية وتحالف تقدم 1,500,000 صوت".وأضاف، ان "جميع الكتلة السياسية ادركت ان مركب البلد لا يمكن ان يسير دون المستقلين رغم وصولهم الى هذه الحقيقة في وقت متأخر جداً".وتابع خشان أنه "غير مهم اسم من سيتولى ادارة الحكومة لأن هنالك مشروع لانقاذ البلد وخلق فرص عمل جديدة والحد من الفساد وهذا المشروع لا يمكن ان ينفذ مالم يكن في الحكومة اشخاص مستقلين دون تدخل من الأحزاب في طريقة تشكيل الحكومة من قبل التيار الصدري او الإطار التنسيقي".واشار الى أن "الإطار والتيار وبقية الكتل السياسية لديهم استحقاقات انتخابية تحترم ولكن لا يجب ان تفرض اراءهم على طريقة تشكيل الحكومة لان هذا الأمر سيعيد انتاج حكومة الكاظمي وعادل عبد المهدي والآخرين".

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