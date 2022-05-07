"خسائر فادحة".. بريطانيا تكشف تكلفة الغزو للجيش الروسي

2022/05/07 | 12:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، إن الصراع في أوكرانيا يلقي "بخسائر فادحة" ببعض الوحدات العسكرية الأكثر كفاءة لدى القوات الروسية.

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