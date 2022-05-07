الموارد تعلن تحقيق زيادة في الخزين المائي

2022/05/07 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، أن الأمطار الأخيرة والسيول حققت زيادة طفيفة في الخزين المائي، فيما أوضحت تفاصيل اتفاقها مع وزارة الزراعة بشأن الخطة الصيفية.

وقال مستشار الوزارة، عوني ذياب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمطار الأخيرة في البلاد لها تأثير جزئي نسبي جداً وليس واسعاً وبالرغم من أن بعض المناطق تشكلت فيها بعض السيول لكنها كانت محدودة وحققت زيادة طفيفة في الخزين المائي ولم تشكل تأثيراً كبيراً".

وأضاف ذياب أن "ما تحقق من نسبة لا يشكل أكثر من نصف مليار متر مكعب من الكمية التي من الممكن أن نحصل عليها نتيجة هذه الأمطار سواء من سد الموصل أو سد دوكان"، مشيراً إلى أن "ما يطلق من الخزانين أقل مما يدخل لهما، وتأمل الوزارة بأن تستمر هذه العملية لفترة طويلة لغرض تعزيز الخزين المائي لمواجهة الشح المائي والتحديات والسيطرة عليها".

ولفت إلى أنه "بحسب الاتفاقيات والتفاهمات التي حصلت مؤخراً في هذا المجال والخطة التي وضعتها الوزارة لمواجهة الصيف المقبل واحتياجاته تم تأمين احتياجات مياه الشرب والاستخدامات البشرية وزراعة الفواكه وسقي البساتين وهي مسألة مسيطر عليها".

وتابع: "أما موضوع زراعة المحاصيل الأخرى فهذا بحسب الاتفاق والتفاهم مع وزارة الزراعة حيث حددت الموارد المائية كميات المياه المتوفرة، وفي ضوء النقص الموجود إذ حصل اتفاق وحددت وزارة الزراعة بحدود 10 آلاف و500 دونم من محصول الرز".

وأشار إلى أنه "في الصيف المقبل تصل المساحات المزروعة إلى 3 ملايين دونم من البساتين والخضار وبعض المحاصيل الصيفية الأخرى في عموم العراق ومنها جزء كبير يعتمد على المياه الجوفية، لكن المحدد في المحاصيل التي تستهلك كميات أكبر من المياه مثل الرز والشلب فحصل اتفاق على زراعة 10 آلاف و500 دونم في الأراضي على نهر الفرات في محافظتي النجف والديوانية".

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