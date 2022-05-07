منظمة أوبك: رفع حصة انتاج العراق إلى 4 ملايين و509 ألف برميل يوميا

2022/05/07 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك أن حصة الإنتاج النفطي للعراق سترتفع الى أكثر من اربعة ملايين وخمس مئة الف برميل يوميا خلال شهر حزيران المقبل.وأشارت المنظمة الى تحديد حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر حزيران المقبل بأربعة ملايين وخمس مئة وتسعة آلاف برميل يومياً بزيادة مقدارها ثمانية واربعون الف برميل يومياً عن شهر ايار وذلك على ضوء قرار المنظمة برفع مجمل انتاجها بواقع اربعة مئة واثنين وثلاثين ألف برميل يوميا.ويأتي العراق كثاني اكبر منتج في المنظمة بعد السعودية وثالث اكبر منتج في منظمة اوبك بلاس بعد كل من السعودية وروسيا.

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