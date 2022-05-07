بايدن يعلن تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تشمل ذخائر ورادارات

2022/05/07 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر ومعدات عسكرية.

ووقال بايدن ان بلاده ستقدم لأوكرانيا حزمة إضافية من المساعدات التي ستوفر لها مزيدا من الذخائر المدفعية وأجهزة الرادار محذّرا من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاد داعيا الكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية.في السياق ذاته أشار مسؤول أميركي رفيع إلى أن الحزمة بقيمة مئة وخمسين مليون دولار مضيفا ان المساعدات تشمل خمسة وعشرين ألف قذيفة مدفعية وأجهزة رادار مضادة للبطاريات لكشف مواقع مرابض المدفعية الروسية وأجهزة تشويش للاتصالات.

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