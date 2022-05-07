الحكم على 3 مواطنين مسيحيين في إيران بالسجن لعشر سنوات

2022/05/07 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضت محكمة طهران بالحكم على ثلاثة مواطنين مسيحيين في إيران بالسجن بعشر سنوات لكل واحد منهم، بتهمة تشكيل كنيسة منزلية.واكدت منظمة المادة الثامنة عشر، وهي منظمة تركز على المسيحيين في إيران ان الأحكام قضت ايضا بفرض غرامات على المحكومين وفق التوصيف الذي جاء في حيثيات الحكمووفقًا لمنظمة المادة الثامنة عشر المعارضة، كان الثلاثة من بين ثمانية عشر مواطنًا تم اعتقالهم في آب الفين وعشرين، أثناء تجمعهم في منزل مواطن مسيحي في العاصمة طهران اذ يمنع القانون التجمع داخل المنازل بحسب القانون.

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