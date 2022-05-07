2022/05/07 | 12:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر القائد الأعلى لأفغانستان وحركة طالبان، هبة الله اخوند زاده، النساء، السبت، بارتداء البرقع في الأماكن العامة في أحد اكثر القيود صرامة التي تفرض على النساء منذ سيطرة الحركة المتطرفة على الحكم مجددا العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان تفرض على النساء ارتداء البرقع في الأماكن العامة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبان تفرض على النساء ارتداء البرقع في الأماكن العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).