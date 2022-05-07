أنا القسطل - جميلة شحادة

2022/05/07 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جميلة_شحادة مَررْتُ بهِ أبحثُ عنْ عَبَقِ الحنينْمَنحتهُ نَظرِي..



ودمعة مِنْ دَمعي السَّخينْأعادَ لي تَقاسيمَ وَجْهي، ونَهرَني بصرخةٍ مِنْ رَحمِ الأنينْ: خُذي وْجهَكِ عَنِّي يا هذِي ولا تُعكِّري صُمودَ السِّنينْ.أنا القسطلُ يا هذي..



لا ألينْمائي زلال، وأصْلي حَلال، وصبري مَكينْ.أنا القسطلُ يا هذي..



لا أستكينْأحرسُ هوا وجودي مِنَ الرَّدىوأذودُ عنْ ثَرَى روحي مِنَ الأذى

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