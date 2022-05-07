روسيا تتعرض لـ

2022/05/07 | 12:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، السبت،

أن الصراع في أوكرانيا يتسبب في خسائر

فادحة في بعض من أكثر الوحدات الروسية

تقدما وقدرة.

وأضافت أن دبابة واحدة على الأقل من

طراز تي-90 إم، الأكثر تطورا في روسيا،

تع

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