السيادة يعقد اجتماعا استثنائيا نهاية الاسبوع لبحث مصير”الثلاثي”

2022/05/07 | 12:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت مصادر سياسية مطلعة، السبت، عن نية تحالف السيادة عقد اجتماع استثنائي نهاية الاسبوع الجاري لبحث مصيرهم مع التحالف الثلاثي.وقالت المصادر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اقطاب تحالف السيادة ستعقد نهاية الاسبوع الجاري اجتماعا استثنائيا في بغداد لبحث مصير التحالف الثلاثي وماهي لخطوات المقبلة خاصة مع التطورات الاخيرة مع تقديم الاطار التنسيقي مبادرة شاملة […]

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