2022/05/07 | 12:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6IF453km1ps

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كل مشكلة ولها حل الافكار السلبية ..وهم قد يتحول الى حقيقة كيف يمكن السيطرة عليها مع د كريم الترابي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كل مشكلة ولها حل الافكار السلبية ..وهم قد يتحول الى حقيقة كيف يمكن السيطرة عليها مع د كريم الترابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).