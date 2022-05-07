ميسان تحتضن مهرجاناً للخيول العربية الأول من نوعه

2022/05/07 | 12:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السوداني

أقام اتحاد الفروسية فرع ميسان رابطة فرسان ميسان الشمالية مهرجان الفروسية العربية الأول من نوعه في ميسان لإحياء التراث العربي الأصيل.

وقال مدير الرياضة والشباب في ميسان شريف البخاتي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المهرجان أقيم في قضاء علي الغربي وتحديداً في جزيرة (جلات) وبمشاركة أكثر من 30 فارساً"، لافتاً الى أنه "تم تقسيم الخيول المشاركة في المسابقة الى (الأصايل والواهو)".

وأوضح أن "هذا النشاط يعد من النشاطات النوعية في المحافظة والذي شهد مشاركة عدد من فرسان المحافظات مثل واسط وكربلاء المقدسة والبصرة والديوانية وبغداد إضافة إلى ميسان وبحضور عدد من الشخصيات والمشايخ وجمهور غفير لمحبي هذه اللعبة".

وبين أن "المهرجان تضمن عدة فعاليات منها أناقة الجواد (كسوة) وقد كان المركز الأول من نصيب الجواد ( سلطان ) فيما كان المركز الثاني من نصيب الفرس ( النيمة ) من البصرة ،أما المركز الثالث فكان من نصيب الفرس ( حليوة )"، مشيراً الى أن "الفعالية الثانية كانت في مجال سباق الخيول (الواهو) وقد حصل الفرس (مرحم ) على المركز الأول وجاء الفرس ( الهاون ) بالمركز الثاني، أما في سباق الأمهار فقد كان المركز الأول من نصيب المهرة ( شيخة ) أما المركز الثاني فكان من نصيب المهر ( عمبر) فيما حصل المهر ( شاهين ) على المركز الثالث".

وأضاف البخاتي أن "المهرجان شهد أيضاً سباق السرعة للخيول العربية المحلية البالغة وقد حصل على المركز الأول الحصان (القمري ) فيما كان المركز الثاني من نصيب الحصان ( كحيلان ) وكان المركز الثالث من نصيب الحصان ( مسهوج )، أما مسابقة أجمل حصان فحصل عليها الحصان ( بركان ) فيما حصل الفرس ( لوندا ) على المركز الاول كأجمل فرس"، مشيراً الى أن المهرجان شهد أيضا العديد من المسابقات وتوزيع الجوائز على الفائزين".

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