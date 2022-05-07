الاتحاد الوطني: مبادرة الإطار هي الأفضل لأنها لا تقصي أي طرف

2022/05/07 | 13:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف العضو في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي المبادرة التي طرحا الاطار التنسيقي بأنها الخطوة الأهم للخروج من الانسداد الذي تعاني منه العملية السياسية.

وأكد آلي انه ومع تعدد المبادرات فإن مبادرة الإطار التنسيقي هي الأقرب للواقع والقادرة على معالجة الأزمة السياسية كونها تخدم الجميع ولا تقصي أيا من الاطراف مضيفا ان تلك المبادرة هي الافضل لأنها تتيح تخطي الازمة من خلال التنازلات والحوار.

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