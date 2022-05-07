العراق بالمرتبة 107 من اصل 146 دولة حول العالم بمؤشر السعادة

2022/05/07 | 13:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

احتل العراق المرتبة 107 عالميا بأسعد دول العالم عام 2022، وفقا مجلة global Finance الامريكية، من اصل 146 دواة حول العالم.

وذكرت المجلة في تقرير لها لعام 2022 انها “اعتمدت على ستة متغيرات رئيسية لقياس السعادة في الدول شملت ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاجتماعي في أوقات الحاجة، وغياب الفساد في الحكومة ، ومتوسط العمر المتوقع الصحي، وحرية اتخاذ قرارات الحياة، والكرم أو الصدقة تجاه الآخرين”.

واضافت ان فنلندا جاءت بالمرتبة الأولى عالميا بأسعد دول العالم من أصل 146 دولة مدرجة في الجدول، تليها الدنمارك ثانيا، ومن ثم جاءت آيسلندا بالمرتبة الثالثة، وجاءت سويسرا رابعا، وحلت هولندا بالمرتبة الخامسة فيما تذيلت أفغانستان المرتبة الأخيرة وبالمرتبة 146 عالميا بأقل دول العالم سعادة”.

عربيا جاءت البحرين اولا وبالمرتبة 20 عالميا، ومن ثم جاءت الإمارات العربية المتحدة ثانيا وبالمرتبة 24 عالميا وجاءت السعودية ثالثا وبالمرتبة 25 عالميا، وجاءت الكويت رابعا وبالمرتبة 50 عالميا، وجاءت ليبيا خامسا وبالمرتبة 86 عالميا، وجاءت الجزائر سادسا وبالمرتبة 96 عالميا، ومن ثم جاء المغرب سابعا وبالمرتبة 100، وجاء العراق ثامنا وبالمرتبة 107 عالميا”.

وتابعت أن “تونس جاءت تاسعا وبالمرتبة 120 عالميا وجاءت فلسطين عاشرا وبالمرتبة 122 عالميا وثم جاءت مصر 11 عربيا وبالمرتبة 129 عالميا وجاءت اليمن 12 وبالمرتبة 132 عالميا وجاءت الأردن 13 وبالمرتبة 134 عالميا وجاءت لبنان 14 وبالمرتبة 145 عالميا.

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