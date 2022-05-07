الطيران المدني يؤكد تسير رحلات لجلب المعتمرين من السعودية

2022/05/07 | 13:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأجواء العراقية كانت مغلقة بسبب العواصف الترابية.

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